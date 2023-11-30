СМИ: в новом списке освобождаемых заложников числятся восемь человек

По информации Kan, заложников в списке 8, а не 10, как было ранее, потому что в среду были освобождены 12 человек вместо 10

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Израильские СМИ утверждают, что в новом списке заложников, которых сторонники палестинского радикального движения ХАМАС готовы освободить в четверг, фигурируют восемь человек.

По данным гостелерадиокомпании Kan, армейского радио "Галей ЦАХАЛ" и издания Yedioth Ahronoth, в новый список вошли шесть женщин и двое несовершеннолетних. Kan отмечает, что заложников в списке 8, а не 10, как было ранее, потому что в среду были освобождены 12 человек вместо 10.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника утверждает, что две россиянки, которых ХАМАС днем ранее освободил вне рамок соглашения, будут расцениваться как члены новой группы заложников, освобожденные заранее.

В среду движение ХАМАС заявило об освобождении двух заложниц с российским гражданством и передаче их Красному Кресту "в ответ на усилия президента России" Владимира Путина. За несколько часов до этого член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что движение планирует освободить еще несколько россиян в знак признательности президенту России Владимиру Путину.

В канцелярии израильского премьер-министра отмечают, что новый список заложников был получен вовремя, к 07:00 по местному времени (08:00 мск), и поэтому пауза в боях в Газе продолжается. Ранее израильская армия, ХАМАС и МИД Катара объявили, что перемирие в секторе Газа будет продлено еще на один день.

Перемирие в Газе

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин.

27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Срок истекал в четверг, в 07:00 по местному времени (08:00 мск).