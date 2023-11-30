В результате стрельбы при въезде в Иерусалим погиб человек

Еще восемь граждан госпитализировали, пятеро из них в критическом состоянии, сообщила израильская служба скорой медпомощи

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, восемь пострадали в результате стрельбы при въезде в Иерусалим. Об этом сообщила израильская служба скорой медпомощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

"Медики констатировали смерть 24-летней женщины, еще восемь человек госпитализированы. Пятеро из них находятся в критическом состоянии", - говорится в заявлении медиков, опубликованном в их официальном Telegram-канале.

Ранее медслужба сообщала о семи пострадавших, двое из которых находились в критическом состоянии.

Израильская полиция утверждает, что нападавших было двое, оба нейтрализованы. В настоящий момент силы безопасности стягивают подкрепление к месту происшествия.