30 ноября, 06:11,
обновлено 30 ноября, 06:48

В результате стрельбы при въезде в Иерусалим погиб человек

AP Photo/ Ohad Zwigenberg
© AP Photo/ Ohad Zwigenberg

Еще восемь граждан госпитализировали, пятеро из них в критическом состоянии, сообщила израильская служба скорой медпомощи

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, восемь пострадали в результате стрельбы при въезде в Иерусалим. Об этом сообщила израильская служба скорой медпомощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

"Медики констатировали смерть 24-летней женщины, еще восемь человек госпитализированы. Пятеро из них находятся в критическом состоянии", - говорится в заявлении медиков, опубликованном в их официальном Telegram-канале.

Ранее медслужба сообщала о семи пострадавших, двое из которых находились в критическом состоянии.

Израильская полиция утверждает, что нападавших было двое, оба нейтрализованы. В настоящий момент силы безопасности стягивают подкрепление к месту происшествия. 

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