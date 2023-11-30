В Эстонии выразили готовность закрыть границу с РФ для защиты от "гибридных атак"

В Таллине также сообщили о солидарности с Финляндией и заявили, что готовы оказать ей помощь в случае необходимости

ВИЛЬНЮС, 30 ноября. /ТАСС/. Эстония готова закрыть границу с Россией из-за ситуации с мигрантами, которую Таллин квалифицирует как "гибридные атаки". Об этом говорится в заявлении главы МИД балтийской республики Маргуса Цахкны.

По данным МИД, позицию Эстонии Цахкна изложил на совещании министров иностранных дел Северных и Балтийских стран в Брюсселе на полях министерской встречи НАТО. Министр затронул вопрос о ситуации на границе РФ и Финляндии и охарактеризовал происходящее как "откровенную гибридную атаку России, которая направлена на то, чтобы посеять беспокойство и нестабильность".

"Цахкна подчеркнул, что Эстония готова закрыть границу с Россией и защититься от любых гибридных атак. Министры Эстонии и других стран выразили солидарность с Финляндией и заявили, что готовы оказать ей помощь в случае необходимости", - говорится в сообщении ведомства.

29 ноября глава МВД Латвии Рихардс Козловскис заявил, что балтийская республика в настоящее время не планирует полное (по примеру Финляндии) закрытие границы с Россией и Белоруссией.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия 29 ноября получила ноту от Финляндии о решении закрыть с 30 ноября последний работавший пункт пропуска на границе. При этом, по сообщениям некоторых СМИ, Польша планирует направить группу военных в Финляндию для помощи в охране границы.