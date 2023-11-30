FT: советники президента Украины могут стать новыми олигархами

Это грозит очередным всплеском коррупции в стране, пишет издание

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Не подотчетные никому советники президента Украины Владимира Зеленского могут стать новыми олигархами, что может привести к очередному всплеску коррупции в стране. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

"Существует опасность, что за счет связей с властью и использования схем хищений появятся новые олигархи. Единственный способ это предотвратить - это построить сильные институты. Необходимо завершить реформу судебной системы", - отметила изданию украинская антикоррупционная активистка Дарья Каленюк. При этом глава киевского отделения некоммерческой организации (НКО) "Национальный демократический институт" Марцин Валецкий также отметил, что на Украине до сих пор "очень мягкие ограничения лоббистской деятельности и высокие верхние пределы корпоративных пожертвований депутатам". Кроме того, там отсутствуют ограничения на доходы депутатов, полученные от побочной деятельности.

По словам эксперта, системообразующие принципы, обусловливающие привлекательность коррупции на Украине, так существенно и не изменились. "В конечном итоге мы просто можем перейти от системы монопольной коррупции к конкурентной коррупционной системе", - заключил он.

О коррупции на Украине

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Политики из США и ЕС открыто заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств.

На этом фоне на Украине с начала года возникло несколько крупных коррупционных скандалов, связанных с высшими должностными лицами. Их резонанс был настолько сильным, что президент страны был вынужден посвятить теме борьбы со злоупотреблениями чиновников одно из своих видеообращений и пообещал приравнять коррупцию во время военного положения к госизмене. Однако позже украинские эксперты заметили, что глава государства планировал таким образом передать расследование дел о коррупции из ведения НАБУ и САП более лояльной ему Службе безопасности Украины, что в конечном итоге позволило бы власти сводить счеты с оппонентами и не давать хода делам о коррупции среди своих приближенных.

Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", стали лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.