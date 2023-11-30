В Польше испытывают новый разведывательный автомобиль для пограничников

Его оснастили камерой с обзором 360 градусов, способной распознавать объекты в любое время суток на расстоянии до 6 км, а также дроном, поднимающимся на высоту до 60 м

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Новый разведывательный автомобиль, предназначенный для службы пограничной охраны, проходит испытания в Польше. Об этом сообщила представитель этой службы капитан Анна Михальская.

"Мы являемся инвесторами этого проекта. Если результаты [испытаний] будут положительными, мы закупим партию [таких машин]", - цитирует ее агентство PAP.

Сообщается, что автомобиль повышенной проходимости оснащен камерой с обзором 360 градусов, способной распознавать объекты в любое время суток на расстоянии до 6 км, а также дроном, поднимающимся на высоту до 60 м. Дрон соединен с автомобилем кабелем, поэтому не подвержен воздействию средств РЭБ.

Примерная стоимость новой машины составляет от 2 до 3 млн злотых (от $500 тыс. до $ 750 тыс.). В качестве основы для новой машины берется шасси от автомобиля Isuzu D-Max. Находящиеся в настоящее время на вооружении польских пограничников разведывательные автомобили создавались на базе внедорожников Toyota Hilux.

Новый автомобиль уже прошел испытания в летнее время года. Следующая проверка ждет машину с наступлением зимних холодов и снега.

Как сообщает польская погранслужба, автомобили такого типа, позволяющие оперативно мониторить ситуацию на границе, необходимы для противодействия нелегальным мигрантам, пытающимся прорваться в Польшу из Белоруссии и Литвы.