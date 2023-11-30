Встреча глав правительств СНГ состоится 18 декабря в Москве

Как сообщил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, мероприятие запланировали по инициативе России

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Встречу глав правительств Содружества Независимых Государств планируется провести в Москве 18 декабря по инициативе России. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Встреча глав правительств СНГ, внеочередная, по инициативе Российской Федерации. Предполагается, что она состоится в Москве 18 декабря по инициативе премьер-министра Российской Федерации [Михаила] Мишустина", - сказал он перед началом проходящего в Исполнительном комитете СНГ в Минске очередного заседания Совета постпредов стран - участниц Содружества.

Лебедев отметил, что "активность на пространстве Содружества не ослабляется". "У нас впереди 8 декабря состоится заседание Экономического совета СНГ в Москве. На этом заседании планируется рассмотреть целый ряд вопросов, связанных с укреплением и дальнейшим развитием экономического сотрудничества", - проинформировал он.

"Что примечательно, это будет 100-е заседание Экономического совета СНГ, юбилейное. И Кыргызстан передаст председательство в Экономическом совете СНГ Российской Федерации", - сказал генсек Содружества.