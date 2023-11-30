Неформальная встреча президентов стран - участниц СНГ состоится 26 декабря

Она пройдет в Санкт-Петербурге

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Неформальная встреча глав государств стран - участниц СНГ состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"25-26 декабря в Санкт-Петербурге тоже пройдут два важных мероприятия. Это Высший совет ЕАЭС на уровне президентов 25 декабря, а 26-го предполагается неформальная встреча президентов стран СНГ", - сказал он перед началом проходящего в Исполнительном комитете СНГ в Минске очередного заседания Совета постпредов стран - участниц Содружества.

Лебедев отметил, что "президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович пригласил своих коллег 26 декабря в Санкт-Петербург для того, чтобы традиционно уже на протяжении последних лет пообщаться в неформальной обстановке, обсудить актуальные вопросы, обменяться мнениями".

"Для меня как для генерального секретаря СНГ, конечно, важно, что все эти встречи, все эти обсуждения нацелены на дальнейшее сохранение и укрепление Содружества Независимых Государств. Это общее желание, это общая цель, которая присутствует в нашем взаимодействии, - не только сохранить Содружество, но и совершенствовать его деятельность, повышать его эффективность", - заявил генсек СНГ.