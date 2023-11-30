США заявили о поддержке кандидатуры Мальты на председательство в ОБСЕ

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Мальта пользуется доверием его страны

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты полностью поддерживают кандидатуру Мальты на председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел Мальты Яном Боргом в Скопье.

"Мы благодарны Мальте за то, что она вызвалась взять на себя обязанности председателя и продолжить работу ОБСЕ в 2024 году. Мальта пользуется полной поддержкой и доверием Соединенных Штатов", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Блинкен вечером 29 ноября прилетел в столицу Северной Македонии Скопье для участия в министерской встречи ОБСЕ. Госсекретарь США рассказал, что уже провел "продуктивные обсуждения с коллегами", и заверил, что США остаются привержены ОБСЕ и ее принципам, несмотря на ситуацию вокруг Украины. После Северной Македонии Блинкен отправился в Израиль.

Ранее в ноябре глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна не снимет свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ, но не против альтернативного предложения. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи сообщил, что организации удалось принять "большие решения", которые позволят в ходе встречи министров иностранных дел достичь консенсуса по кандидатуре председателя на 2024 год.

Ранее премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что его страна готова стать председателем ОБСЕ в 2024 году в случае, если кандидатура Эстонии не будет утверждена. Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны определиться с кандидатурой председательствующего государства. Россия неоднократно заявляла, что не поддержит заявку Таллина.