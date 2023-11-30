На армяно-азербайджанской границе началась встреча комиссий по делимитации

Комиссию со стороны Баку возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев

ЕРЕВАН, 30 ноября. /ТАСС/. Встреча комиссий Армении и Азербайджана по вопросам делимитации границы началась на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера Мгера Григоряна, который возглавляет армянскую комиссию.

"Встреча комиссий началась", - отметили в пресс-службе.

Азербайджанскую комиссию возглавляет вице-премьер Шахин Мустафаев.

Последняя встреча армянской и азербайджанской комиссий, которые возглавляют вице-премьеры двух стран, прошла в июле 2023 года на государственной границе.

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного договора. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы. В Ереване настаивают, что политической основой делимитации границы между странами должна быть Алма-Атинская декларация от 1991 года. Согласно позиции армянских властей, при этом следует использовать карты Генштаба ВС СССР 1974-1990 годов.