Мирзоян и Боррель обсудили гуманитарные вопросы беженцев из Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел Армении и глава дипломатии Евросоюза также в ходе беседы подняли тему безопасности Южного Кавказа

ЕРЕВАН, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ в Скопье обсудили гуманитарные проблемы беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"Стороны обсудили шаги, предпринятые для удовлетворения потребностей и прав более чем 100 тыс. жителей Нагорного Карабаха, включая привлечение международных партнеров", - отмечается в релизе.

Мирзоян и Боррель также обсудили вопросы безопасности Южного Кавказа. "Арарат Мирзоян подчеркнул важность дипломатических усилий, направленных на пресечение любых стремлений против территориальной целостности и суверенитета Армении, реализации региональных инклюзивных программ и установление прочной стабильности. В этом контексте министр Мирзоян также представил программу "Перекресток мира", разработанную правительством Армении", - отмечается в релизе.