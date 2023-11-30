Замглавы МИД Белоруссии представляет Минск на СМИД ОБСЕ в Скопье

Речь идет о Юрии Амбразевиче

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Замглавы внешнеполитического ведомства Белоруссии Юрий Амбразевич представляет Минск на открывшемся в Скопье Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом ТАСС сообщили в белорусском МИД.

"Беларусь принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Северной Македонии. Интересы нашей страны на встрече представит заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич", - отметили в ведомстве.

Совет глав внешнеполитических ведомств является центральным органом принятия решений в ОБСЕ, а его повестка подразумевает обзор и оценку ситуации с безопасностью в Евразии и Евро-Атлантическом регионе, а также обсуждение работы самой организации.