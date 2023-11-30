В МИД Индии прокомментировали сообщения о заговоре с целью убийства лидера сикхской общины

В ведомстве отметили, что такие действия противоречат политике индийского правительства

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 ноября. /ТАСС/. Индия обеспокоена сообщениями о причастности индийского гражданина к заговору с целью убийства одного из лидеров сикхской общины и отмечает, что такие действия противоречат политике индийского правительства. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи на брифинге в Нью-Дели.

"Что касается дела в отношении этого лица, которое передано в суд США и которое предположительно связывает его с индийским официальным лицом, то это вызывает беспокойство. Мы говорили, и позвольте мне повторить, что это [подобные заговоры] противоречит политике правительства", - сказал Багчи.

Он добавил, что контакты между представителями организованной преступности, связанной с торговлей людьми, торговлей оружием и экстремистами на международном уровне, являются серьезной проблемой. "По этой причине была создана комиссия высокого уровня по проведению расследования, и мы будем руководствоваться ее результатами", - отметил представитель индийского внешнеполитического ведомства.

"Мы не можем делиться никакой дополнительной информацией по таким вопросам, которые касаются безопасности", - добавил Багчи.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров сикхских сепаратистов на американской территории и выразили Нью-Дели обеспокоенность в связи с предполагаемой причастностью индийского официального лица к этому инциденту. Целью заговора, по сведениям издания, был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, высокопоставленный член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Эта базирующаяся в США группировка выступает за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.

В сентябре Оттава решила выслать одного из старших дипломатов посольства Индии в Канаде в связи с предположениями о причастности индийских спецслужб к убийству лидера местной сикхской общины Хардипа Ниджара на канадской территории. Отношения между Оттавой и Нью-Дели резко обострились. В МИД Индии считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание независимого Халистана.