Китай заявил о поддержке взаимоуважительных межармейских контактов с США

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь уточнил, что Пекин придает большое значение развитию китайско-американских межармейских отношений

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая поддерживает контакты с вооруженными силами США на основе принципов взаимного уважения и мирного сосуществования. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

"Мы готовы взаимодействовать с США на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и обоюдно выгодного сотрудничества, содействовать здоровому и стабильному развитию отношений между вооруженными силами двух стран", - сообщил он на брифинге, комментируя развитие связей между ВС Китая и Соединенных Штатов после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, которая 15 ноября состоялась в Калифорнии.

Как уточнил У Цянь, КНР придает большое значение развитию китайско-американских межармейских отношений. "Армия Китая готова сотрудничать с Соединенными Штатами, добросовестно реализовывать на практике консенсус, который был достигнут между главами двух государств, - подчеркнул он. - Оборонные ведомства двух стран поддерживают контакты и сохраняют координацию по соответствующим вопросам".

15 ноября Си Цзиньпин и Байден провели переговоры, которые длились четыре часа. Белый дом назвал их "откровенными и конструктивными". Стороны договорились на равноправной основе восстановить диалог между военными ведомствами Китая и США, включая рабочие встречи министров обороны, консультации по вопросам безопасности на море, телефонные разговоры на уровне командующих зонами боевого командования.