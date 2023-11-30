Проверка россиянина Кислицина может продлиться до 24 июня

Как отметил заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев, руководитель департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. в РФ обвиняется по одним статьям, а в США - по другим

АСТАНА, 30 ноября. /ТАСС/. Срок экстрадиционной проверки в отношении задержанного в Казахстане руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиты Кислицина истекает в конце июня 2024 года. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального прокурора республики Жандос Умиралиев.

"Запросы (на экстрадицию - прим. ТАСС) пришли из США и России. Сейчас проводим экстрадиционную проверку. Срок проверки, а эта процедура нелегкая, год. У нас есть срок до 24 июня 2024 года", - сказал он.

По его словам, Кислицин в России обвиняется по одним статьям, а в США - по другим. "Мы должны сопоставить наше законодательство, оно должно быть тождественно", - пояснил Умиралиев.