В Северной Македонии считают, что членство в ЕС позволит решить противоречия внутри страны

Глава МИД Буяр Османи призвал "сменить парадигму" и предоставлять государствам-кандидатам дополнительные преимущества по мере того, как они приближаются к принятию всех требований Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Членство в Евросоюзе позволит Северной Македонии решить многие внутренние противоречия. Об этом заявил глава МИД Северной Македонии Буяр Османи в интервью газете Politico.

"Северная Македония многонациональна, многокультурна. Единственным нарративом, который подчинил себе эти противоречивые идеи и стал связующим звеном для всего этого, является Евросоюз. Таким образом, все группы: социальные, культурные, религиозные, этнические, привержены идеалу Евросоюза", - приводит газета слова главы МИД Северной Македонии.

"Вы знаете, были дебаты о том, могут ли на Балканах работать многоэтнические демократии - в каком-то смысле Дейтонское соглашение в Боснии и Герцеговине не оказалось очень успешной моделью. <...> Если мы потерпим неудачу из-за недостаточной напористости ЕС, я думаю, что это станет началом эффекта домино во всем регионе. Это будет сигналом о том, что на Балканах многоэтнические демократии не могут работать, и я не думаю, что это то, что мы хотим услышать для нашего региона. Поэтому мы должны настаивать и относиться к этому серьезно", - утверждает Буяр Османи.

Он также заявил газете, что призывает "сменить парадигму" и предоставлять странам-кандидатам дополнительные преимущества по мере того, как они приближаются к принятию всех требований ЕС. В связи с этим Османи предложил три шага постепенной интеграции в Евросоюз, которые подразумевают сначала "статус наблюдателя", потом "доступ к единому рынку ЕС", затем "право доступа к <...> фондам". Он заявил, что, будучи кандидатом на вступление, Северная Македония "получает прямую поддержку ЕС в размере €160 на душу населения", в то время как ее сосед и "член ЕС Болгария получает €4,7 тыс. на душу населения", пишет газета.