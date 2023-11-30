Генсек СНГ считает, что Запад не может обвинять Содружество в несоблюдении прав человека

Сергей Лебедев заявил, что этому способствует ситуация с правами человека в западных странах

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Ситуация с правами человека на Западе не позволяет западным политикам обвинять Россию, Белоруссию и другие страны СНГ в несоблюдении этих прав. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Проблема очень актуальная для нас для всех - соблюдение прав человека на пространстве Содружества. Особенно в связи с тем, что усилились нападки и, что примечательно, в большинстве своем необоснованные, на страны Содружества о якобы нарушении прав человека, о несоблюдении этих прав, о нарушении принципов демократии в наших странах. Я не скрою, я много лет проработал за рубежом, в Западной Европе, Соединенных Штатах Америки. И должен сказать, что там очень далеко до соблюдения прав человека и до демократии", - сказал он перед началом проходящего в Исполнительном комитете СНГ в Минске очередного заседания Совета постпредов стран - участниц Содружества.

Лебедев указал на то, что "нарушения прав человека и основ демократии, которые там происходят - и в США, и в Западной Европе, они, конечно же не дают права этим государствам, политикам, обвинять страны Содружества, Россию, Беларусь, в каких-то нарушениях прав человека".

"Я имею возможность сравнивать. Я много лет прожил и в Советском Союзе, и в России, во всех странах СНГ я регулярно бываю и вижу, как у нас соблюдают права человека и какие нарушения происходят у них", - отметил генсек СНГ. Хочу сказать, что у нас есть полное основание говорить о том, что мы ни в чем не уступаем странам Запада в соблюдении прав человека, в соблюдении принципа демократии. Более того, мы даже дадим фору им - у нас больше свободы, больше думают о людях", - заявил Лебедев.