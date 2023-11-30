Президент Израиля поблагодарил Блинкена за поддержку права страны на самооборону

Госсекретарь США прибыл в страну для встреч с израильским руководством, посещения Западного берега реки Иордан для переговоров с властями Палестины

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Израильский президент Ицхак Герцог поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за поддержку права Израиля на самооборону и за усилия, направленные на освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников. Соответствующее заявление глава еврейского государства опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Спасибо, что вы снова с нами", - написал Герцог в подписи к фотографии, на которой запечатлено его рукопожатие с госсекретарем США. "Благодарю за поддержку права Израиля на самооборону, а также за постоянные усилия по возвращению всех заложников, удерживаемых ХАМАС", - добавил Герцог, обращаясь к Блинкену.

Ранее в четверг госсекретарь США прибыл в Израиль для встреч с израильским руководством, а также для посещения Западного берега реки Иордан для переговоров с властями Палестины, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.