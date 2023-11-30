Польский генерал отметил отсутствие шансов у Киева вернуть утраченные территории

Вальдемар Скшипчак считает, что "россияне восстановили свои способности, результатом чего стали в числе прочего массированные удары авиации, артиллерии и дронов по критической инфраструктуре Украины"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Украинская армия не имеет в настоящее время шансов вернуть территории, утраченные в ходе конфликта с Россией. Об этом заявил в интервью радиостанции TOK FM бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"В целом, в настоящий момент шансов на освобождение [от российских войск] этих территорий нет", - сказал он.

По мнению польского генерала, "россияне получают преимущество", "россияне восстановили свои способности, результатом чего стали в числе прочего массированные удары авиации, артиллерии и дронов по критической инфраструктуре Украины".

"Россияне медленно захватывают стратегическое преимущество над украинской армией, которая, к сожалению, в этом году имела ряд неудач на поле боя", - добавил Скшипчак.

"У Украины не будет выхода. Она должна искать решение, которое позволит ей выжить", - заключил генерал.

Генерал Вальдемар Скшипчак командовал сухопутными войсками Польши в 2006-2009 годы. В 2012 году стал заместителем министра национальной обороны.