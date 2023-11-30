Зеленский сомневается, что Украина когда-либо станет членом НАТО

По словам украинского президента, Киев идет к натовским стандартам и должен сделать все, чтобы "национальная безопасность была на высшем уровне"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский высказал сомнения в том, что Украина когда-либо станет членом Североатлантического альянса.

На встрече со студентами во время поездки в Николаев, отвечая на вопрос о дальнейших перспективах укрепления национальной безопасности, он отметил, что этот вопрос будет приоритетным. При этом Зеленский сказал, что не знает, вступит ли страна в НАТО.

"Как оно будет, мы точно не знаем <...> Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но..." - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале.

Вместе с тем Зеленский в очередной раз повторил, что Киев идет к натовским стандартам и должен сделать все, чтобы "национальная безопасность была на высшем уровне".

29 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в двухдневном совещании с коллегами из государств Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщил, что страны НАТО согласны в том, что Украина не будет принята в состав этой организации в 2024 году. По его словам, среди союзников сохраняется консенсус по вопросу о том, что вступление Украины в альянс в нынешних условиях выглядит немыслимым, поскольку может привести к началу третьей мировой войны.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле этого года получила заверения, что будет принята, когда для этого будут выполнены необходимые условия. Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью интернет-изданию Index 28 ноября, что в свое время Украина будет принята в Североатлантический альянс, но не уточнил, когда это может произойти.