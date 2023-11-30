Глава МИД Израиля заявил, что страна продолжит сражаться, пока не освободит заложников

Эли Коэн призвал освободить сектор Газа от ХАМАС

СКОПЬЕ /Северная Македония/, 30 ноября. /ТАСС/. Израиль продолжит операцию в секторе Газа, пока не освободит всех своих заложников и не уничтожит палестинское радикальное движение ХАМАС. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн по прибытии на двухдневную встречу министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.

"Мы продолжим бороться до тех пор, пока не вернем домой всех наших заложников и пока не уничтожим ХАМАС. Весь мир должен объединиться и освободить Газу от ХАМАС, чтобы подобные инциденты больше не происходили нигде в мире", - заявил Коэн во время подхода к прессе.