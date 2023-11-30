Посол Израиля в РФ назвал условие для политического решения вокруг Газы

Александр Бен Цви заявил, что диалог будет возможен, если ХАМАС покинет сектор Газа

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Политическое решение вокруг ситуации в секторе Газа станет возможным, если ХАМАС покинет сектор и если в Газе начнут думать в мирном направлении. Об этом заявил израильский посол в РФ Александр Бен Цви.

"Если ХАМАС уйдет из сектора Газа, то наша задача исполнится. Мы поставили две задачи во всей этой операции: первая - это разрушение террористических структур ХАМАС, вторая - освобождение наших заложников. Мы стремимся решить эти два вопроса. Если ХАМАС уйдет из Газы и Газа начнет думать в направлении, как, скажем, "Соглашения Авраама", то, конечно, есть о чем говорить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Посол добавил, что израильское руководство четко обозначало отсутствие намерений оккупировать сектор Газа. "На это ответил очень четко наш премьер-министр [Биньямин Нетаньяху], что у нас таких планов нет, <...> ответ был очень четкий: "Нет, мы не собираемся оккупировать сектор Газа", - резюмировал посол.