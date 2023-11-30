Посол Йемена в РФ указал на применение двойных стандартов к конфликту Палестины и Израиля

Ахмед Салем аль-Вахейши также подчеркнул недостаточность усилий арабского и исламского мира для разрешения конфликта

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мировое сообщество использует двойные стандарты по отношению к палестино-израильскому конфликту. Об этом заявил посол Йемена в РФ Ахмед Салем аль-Вахейши на V Международной конференции "Мировое большинство в новых реалиях: региональное измерение" в НИУ ВШЭ.

"Подобная ситуация [с Палестиной] является очень ярким примером того, как мировое сообщество иногда использует двойные стандарты, как они там кристаллизуются, и мы видим, что сегодня в состоянии войны в Газе погибают тысячи и тысячи людей: и женщины, и дети, и пожилые люди", - указал он, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

Дипломат также подчеркнул недостаточность усилий арабского и исламского мира, прикладываемых для разрешения конфликта. "Усилий исламского мира и арабского мира, несмотря на то, что было заявлено на саммите в Саудовской Аравии, несмотря на перемирие, которое было оговорено на этом саммите, недостаточно, - указал посол. - Поэтому необходимо подчеркивать эти вопросы и поднимать эти вопросы на таких мероприятиях, как на конференции, на которой мы присутствуем сегодня".

Департамент зарубежного регионоведения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ 30 ноября и 1 декабря проводит V конференцию по вопросам регионального развития на фоне глобальных тенденций. Объединяя усилия ведущих российских и зарубежных ученых-регионоведов, а также их молодых коллег, она посвящена обсуждению наиболее важных процессов развития различных регионов современного мира, а также вопросов методологии регионоведения как самостоятельного направления научного знания.