Кабмин Израиля расширит раздачу оружия населению после теракта в Иерусалиме

В результате стрельбы погибли по меньшей мере трое израильтян, еще шестеро пострадали

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжить раздачу огнестрельного оружия гражданам для самозащиты от террористов после теракта в Иерусалиме, в ходе которого в четверг утром были убиты трое израильтян.

"Возглавляемое мной правительство продолжит расширять раздачу оружия гражданам. Это мера, которая снова и снова доказывает свою эффективность в войне против кровавого террора", - распространила пресс-служба премьера его высказывания.

Пресс-служба израильского МИД ранее в четверг сообщила, что по меньшей мере трое израильтян погибли, еще шестеро пострадали в результате атаки вооруженных террористов на автобусную остановку на въезде в Иерусалим. По данным радиостанции Kan, два связанных с движением ХАМАС вооруженных палестинца на автомобиле, принадлежащем семье одного из них, подъехали к автобусной остановке, вышли из машины и начали стрелять по стоявшим там людям из пистолета и винтовки М16. Двое израильских солдат и гражданский убили нападавших ответным огнем, указывает радио.

"Быстрая реакция двух бойцов и гражданского, ликвидировавших террористов, предотвратила еще более серьезную трагедию. Я ценю тот факт, что и солдаты, и гражданские лица действовали быстро", - добавил Нетаньяху, отметив, что "все террористы ХАМАС смертны - в Иерусалиме, Газе, Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), повсюду".