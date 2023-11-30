30 ноября, 09:29
Палестино-израильский конфликт

Премьер Испании усомнился в соблюдении Израилем гуманитарного права в Газе

Педро Санчес отметил, что руководство королевства осуждает атаки боевиков радикального движения ХАМАС

МАДРИД, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил сомнения в том, что Израиль соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа.

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Премьер напомнил, что власти королевства осуждают атаки боевиков радикального движения ХАМАС. "Мы также должны сказать Израилю, что он должен продолжать свои действия на основе международного гуманитарного права, и с учетом того, что мы видим, и растущего числа [людей], особенно детей, которые умирают, у меня есть откровенные сомнения в том, что он [Израиль] соблюдает это международное гуманитарное право", - подчеркнул Санчес в интервью телекомпании TVE. 

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