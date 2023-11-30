СМИ: Южная Корея вырвала "последний предохранитель", приостановив соглашение с КНДР

По данным ЦТАК, южнокорейская сторона объявила о частичном приостановлении межкорейского соглашения, "придравшись к запуску" спутника КНДР, "как будто дожидалась" предлога

СЕУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Корея выдернули "последний предохранитель", объявив о частичном приостановлении соглашения о снижении военной напряженности с КНДР. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Как указывает ЦТАК, южнокорейская сторона объявила о частичном приостановлении межкорейского соглашения, "придравшись к запуску" спутника КНДР, "как будто дожидалась" предлога. Запуск спутника полностью соответствовал праву государства на самооборону, подчеркнуло агентство.

"Гнусный замысел кроется в бесчинстве марионеточной своры, которая без всякой логики наспех выдумала меры - приостановку действия [соглашения] в ответ на запуск нашего разведывательного спутника, и тем самым своими руками выдернула "последний предохранитель", - говорится в материале ЦТАК. Соглашение предусматривает меры по снижению рисков столкновений между военными.

Как поясняется в комментарии, южнокорейским властям нужно было найти способ "продлить остаток политической жизни и угодить хозяевам" на фоне "общественного возмущения низкопоклонством перед внешними силами и антинародным правлением". "Излюбленный прием консервативной [части] марионеточной своры при каждом кризисе с властвованием - искать выход в конфронтационной политике, направленной против нашей республики, и громко кричать об угрозах с чьей-то стороны и "озабоченности ситуацией в сфере безопасности", - пишет ЦТАК.

Агентство напомнило, что в 2022 году Южная Корея и США провели более 250 различных военных учений, "нацеленных на превентивный удар" по КНДР. И в 2023 году Южная Корея внесла "большой вклад" в расширение и увеличение масштаба конфронтации с народной республикой, отмечает ЦТАК.

21 ноября КНДР успешно запустила первый разведывательный спутник "Маллигён-1" на ракете-носителе "Чхоллима-1". В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. Эта мера касалась положения о бесполетных зонах. В свою очередь 23 ноября в Минобороны КНДР заявили, что больше не считают себя связанными соглашением и возобновят применение мер, запрещенных документом. По данным Сеула, КНДР приступила к восстановлению сторожевых постов в демилитаризованной зоне.