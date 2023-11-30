Блинкен рассчитывает на обсуждение с Израилем будущего сектора Газы

Госсекретарь США заявил, что его страна поддерживает Израиль и его право на самооборону

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется на обсуждение с Израилем будущего сектора Газа.

"Я рассчитываю на подробные беседы с правительством Израиля о дальнейших действиях в секторе Газа. США твердо поддерживают Израиль и его право на самооборону, а также стараются сделать так, чтобы события 7 октября никогда не повторились", - заявил Блинкен на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Госсекретарь США также выразил соболезнования родственникам жертв теракта на автобусной остановке в Иерусалиме. "Как и вы, я всей душой соболезную жертвам этого теракта. <...> Мы думаем о них, об их семьях и близких, и мы скорбим об их утрате так же, как скорбим об утрате любой невинной жизни", - сказал Блинкен.

"С самого первого дня мы были сосредоточены на попытках добиться освобождения заложников из Газы и ХАМАС. И на прошлой неделе мы наблюдали очень позитивные события, связанные с возвращением заложников домой и воссоединением со своими семьями, и это должно продолжаться и сегодня. Это также позволило увеличить объем гуманитарной помощи невинным гражданам Газы, которые отчаянно в ней нуждаются", - заявил госсекретарь США. "Этот процесс дает результаты. Это важно, и мы надеемся, что это может продолжаться", - добавил он.

Армия обороны Израиля ранее сообщила о продлении перемирия в секторе Газа менее чем за 20 минут до истечения срока последней договоренности о прекращении огня.