Спикер парламента Грузии назвал выстрелом в ногу введение санкций против РФ

Шалва Папуашвили отметил, что власти республики поступают исключительно в интересах собственного народа

ТБИЛИСИ, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что введение санкций против РФ равносильно выстрелу себе в ногу.

"Если сегодня какой-либо представитель России скажет, что солнце восходит с востока, нам надо сказать, что это не так? Противиться этому? То, что введение санкций [против РФ] является выстрелом в собственную ногу, является истиной, о которой знают все - граждане Грузии, иностранные партнеры", - сказал Папуашвили грузинским журналистам.

На вопрос журналистов, почему грузинские власти все чаще заслуживают похвалу официальных представителей РФ, Папуашвили ответил, что власти республики поступают исключительно в интересах собственного народа. "Главным является то, что нас хвалят граждане Грузии, и мы как раз чувствуем эту похвалу и поддержку от них, так как действуем исходя из их интересов", - добавил политик.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций.