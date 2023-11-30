Число перемещенных лиц в Газе выросло до 1,8 млн человек

Это порядка 80% жителей анклава, отметили в ООН

ЖЕНЕВА, 30 ноября. /ТАСС/. Число перемещенных лиц в секторе Газа выросло до 1,8 млн человек, что составляет порядка 80% жителей анклава. Такие оценки приводятся в сообщении, опубликованном на сайте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"По имеющимся оценкам, до 1,8 млн человек в Газе, или почти 80% населения, являются внутренне перемещенными лицами", - сообщает управление. Отмечается, что точный подсчет перемещенных лиц затруднен, поскольку часть из них проживает в принимающих семьях, а другая часть за время перемирия возвратилась в свои дома, продолжая формально числиться в приютах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и других организаций.

По данным УКГВ, почти 1,1 млн перемещенных лиц зарегистрированы в 156 учреждениях БАПОР по всей территории Газы, 946 тыс. из них (около 86%) проживают в 99 приютах агентства на юге анклава. Еще 191 тыс. перемещенных палестинцев размещены в 124 государственных школах и больницах, в свадебных залах, офисах и общественных центрах. Остальные проживают в принимающих семьях.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предостерег в среду, что больше жителей Газы могут погибнуть от болезней на фоне нехватки медицинской помощи и ухудшения условий жизни в анклаве, чем от обстрелов. По его словам, в Газе уже было зафиксировано 111 тыс. случаев острых респираторных заболеваний, 75 тыс. - диареи, 24 тыс. - кожной сыпи, 12 тыс. случаев чахотки.