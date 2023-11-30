Число задержанных палестинцев на Западном берегу с 7 октября превысило 3,3 тыс.

В основном операции проводились в Хевроне, Вифлееме и Иерусалиме

КАИР, 30 ноября. /ТАСС/. Число задержанных израильскими силовиками палестинцев на Западном берегу реки Иордан с 7 октября превысило 3 тыс.

Об этом сообщила палестинская комиссия по делам заключенных.

По ее данным, за последние сутки были задержаны "не менее 40 граждан на Западном берегу". В основном операции проводились в Хевроне, Вифлееме и Иерусалиме. "Кроме того, оккупанты задержали десятки человек в населенном пункте Бидду, до сих пор нам не удалось подтвердить их число и личности задержанных", - говорится в заявлении комиссии, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Таким образом, по ее данным, "общее число задержаний после 7 октября возросло до более чем 3 365".