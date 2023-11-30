В трех регионах Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в трех украинских регионах, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях примерно 40 минут.
В четверг в этих регионах уже объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве на юге Украины и Кривом Роге Днепропетровской области.
В новость были внесены изменения (13:37 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.