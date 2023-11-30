В Польше гражданина Украины приговорили к году заключения за шпионаж

По данным следствия, украинец прибыл в республику в январе 2023 года и занимался сбором информации о критической инфраструктуре северных воеводств

ТАСС, 30 ноября. Суд Гданьска приговорил к одному году тюремного заключения 44-летнего гражданина Украины по обвинению в шпионаже "в пользу иностранного государства". Об этом сообщила прокурор Гражина Ваврынюк.

"Суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемом ему преступлении и определил наказание в виде одного года лишения свободы", - сказала она. Ее слова приводит агентство PAP.

По данным следствия, украинец прибыл в Польшу в январе 2023 года и занимался сбором информации о критической инфраструктуре северных воеводств республики. В марте он был задержан. Прокурор утверждала, что полученную информацию осужденный затем "передавал российской разведывательной службе".