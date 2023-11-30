Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело против представителей BYPOL

Согласно материалам дела, фигуранты "в разные периоды совершили действия с целью захвата государственной власти неконституционным путем"

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии направила уголовное дело в отношении находящихся за рубежом представителей признанной в стране террористической организации BYPOL в Верховный суд. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры республики.

"Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении руководителей BYPOL Азарова А.А., Жигаря В.М., Купрейчика М.Д., Лобана И.А., Остаповича А.И. и Талерчика О.Н. Согласно материалам дела, указанные лица в разные периоды совершили действия с целью захвата государственной власти неконституционным путем", - отмечается в сообщении.

Ранее Следственный комитет Белоруссии заочно обвинил руководителя признанной в стране террористической организации BYPOL Александра Азарова в совершении преступлений, предусмотренных 10-ю статьями Уголовного кодекса. По данным СК, в частности, Азаров обвиняется по ч. 4 ст. 16 (соучастие в преступлении) и ч. 3 ст. 289 (акт терроризма), которая предполагает ответственность вплоть до смертной казни.

По делу BYPOL также проходят Владимир Жигарь, Матвей Купрейчик, Игорь Лобан, Андрей Остапович и Олег Талерчик, которым предъявлены обвинения по нескольким статьям УК Белоруссии.

Следственный комитет в сентябре начал процесс специального производства в отношении представителей и экс-участников BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями "Ситуационно-аналитический центр" и "Мобилизационный план "Перамога". BYPOL создана бывшими сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, находящимися за пределами страны. Верховный суд республики в августе 2022 года признал BYPOL террористической организацией, запретив ее деятельность в стране.