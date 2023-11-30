В Молдавии будут добиваться вывода российских войск из Приднестровья мирным путем

Глава МИД страны Николай Попеску отметил, что подтвердил необходимость безоговорочного вывода войск РФ с территории, "создав тем самым благоприятные условия для исключительно мирного разрешения приднестровского конфликта"

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Делегация Молдавии на ежегодной встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье призовет Россию вывести свои войска из Приднестровья. Об этом заявил ее глава, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

"Подтвердил необходимость безоговорочного вывода войск Российской Федерации с нашей территории, создав тем самым благоприятные условия для исключительно мирного разрешения приднестровского конфликта", - написал Попеску в Telegram-канале. Ранее он заявил, что в преддверии голосования в Европейском совете проведет "несколько двусторонних встреч с коллегами из стран ЕС, чтобы обеспечить полную поддержку вступления Молдовы в ЕС на следующих этапах процесса".

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского противостояния после подписания с Молдавией 21 июля 1992 года соглашения по мирному урегулированию конфликта в Приднестровье. Это позволило остановить боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением. В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.

В регионе также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов после вывода советских войск из европейских стран. Начавшаяся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Кроме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.

Кишинев не только настаивает на выводе ОГРВ, но и предлагает заменить миротворцев на гражданскую миссию с международным мандатом. Однако в Тирасполе категорически против, напоминая, что подобная миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше 1 тыс. человек, десятки тысяч были ранены.