Бербок: перемирие на Ближнем Востоке должно стать мостом к политическому процессу

Глава МИД ФРГ отметила, что израильтяне могут жить в безопасности, если в безопасности будут палестинцы

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала "невероятно важным" продление режима прекращения огня на Ближнем Востоке и высказалась за устойчивый политический процесс. Об этом она заявила на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ в Скопье.

"Очевидно, что посредством этого перемирия мы должны выстроить мост в направлении к политическому процессу", - приводит ее слова агентство DPA. Бербок добавила, что израильтяне могут жить в безопасности, если в безопасности будут палестинцы. Кроме того, по ее словам, важно, чтобы за время перемирия "не провела перегруппировку" ХАМАС.

22 ноября радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин. 27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Срок истекал в четверг, в 07:00 по местному времени (08:00 мск).