В Израиле заявили о готовности продлевать перемирие при каждом освобождении 10 заложников

Советник израильского премьер-министра Марк Регев отметил, что в секторе Газа в настоящий момент находятся не менее 140 заложников

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля готовы продлевать действие режима прекращения огня всякий раз, когда палестинское радикальное движение ХАМАС будет готово освободить 10 удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщил телеканалу CNN советник израильского премьер-министра Марк Регев.

"Позиция Израиля в отношении любого продления гуманитарного перемирия кристально ясна. Каждый день мы соглашались на продление перемирия в обмен на 10 живых заложников. Если ХАМАС продолжит освобождать по 10 заложников в день, мы будем [каждый раз] продлевать перемирие, - подчеркнул Регев. - Однако в случае, если ХАМАС не выполнит условия соглашения, то есть не освободит 10 заложников, то, конечно, боевые действия могут быть продолжены".

По оценке советника израильского премьера, в секторе Газа в настоящий момент находятся не менее 140 заложников. При этом Регев подчеркнул, что "Израиль по-прежнему полон решимости уничтожить военную машину ХАМАС и нивелировать его власть над сектором Газа".

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин.

27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Срок истекал в четверг, в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Утром в четверг стороны переговоров сообщили о продлении перемирия еще на один день.