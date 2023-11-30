Задержанный диверсант сообщил, что готовил теракт под Купянском за оплату СБУ лечения сына

Роман Евтеев уточнил, что "все диверсии должны были происходить с русской военной техникой"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Житель Харьковской области Роман Евтеев в ходе следственных действий рассказал, что согласился на предложение Службы безопасности Украины (СБУ) осуществить подрыв колонн с российской техникой и железнодорожных путей под Купянском в обмен на оплату украинской спецслужбой лечения его сына.

Как следует из видеозаписи с допроса, которая есть в распоряжении ТАСС, сыну задержанного срочно требовалась дорогостоящая помощь западных медиков. "На меня вышел работник СБУ. Зная о моей проблеме с ребенком, который сейчас лечится в Праге, предложил мне "сотрудничество". За финансовое вознаграждение, "помощь", чтобы я выполнил для них определенные задачи - диверсии с колоннами, на железнодорожных путях", - сказал Евтеев.

Он уточнил, что "все диверсии должны были происходить с русской военной техникой". "К этому он [сотрудник СБУ] предлагал, чтобы я сделал видеофиксацию. Как минимум две диверсии я должен был сделать, чтобы заплатили эти деньги мне. Я вынужден был согласиться и проделать одну диверсию. Оказание этой "помощи" [было бы] только тогда, когда я сделаю эту диверсию, иначе они не заплатят денег. Не сделана работа - нет денег", - рассказал Евтеев.

Он также хранил у себя дома лодку и пластит с детонаторами для украинской группы диверсантов, пытавшейся проникнуть в Харьковскую область. Кроме того, Евтеев указал на тайники в лесу, в которые он спрятал рации и взрывчатку.