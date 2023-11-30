Председатель ОБСЕ выступил в поддержку мирных переговоров между Ереваном и Баку

Буяр Османи добавил, что организация предлагает платформу для "конструктивного диалога"

СКОПЬЕ /Северная Македония/, 30 ноября. /ТАСС/. Председательство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выступило в поддержку диалога, направленного на заключение мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом сообщил действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.

"Председательство поддерживает продолжение политического процесса, направленного на достижение мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - сказал он на сессии заседания министров иностранных дел организации в Скопье.

В этой связи Османи добавил, что ОБСЕ предлагает платформу для "конструктивного диалога".

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного договора. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы. В Ереване настаивают, что политической основой делимитации границы между странами должна быть Алма-Атинская декларация от 1991 года. Согласно позиции армянских властей, при этом следует использовать карты Генштаба ВС СССР 1974-1990 годах.