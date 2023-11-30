Двое израильских солдат пострадали при таране КПП на границе с Западным берегом

Нападавший нейтрализован

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили легкие травмы в результате автомобильного тарана КПП на границе с палестинскими территориями на Западном берегу реки Иордан, нападавший нейтрализован. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы, опубликованной в ее Telegram-канале.

"Некоторое время назад автомобиль протаранил КПП ЦАХАЛ, расположенный рядом с населенным пунктом Бекаот в долине реки Иордан. Солдаты ЦАХАЛ, прибывшие на место происшествия, выстрелили в нападавшего и нейтрализовали его. В результате инцидента двое израильских военных получили легкие травмы, их госпитализировали для оказания им медицинской помощи, - отметили в пресс-службе. - Силы ЦАХАЛ обыскивают местность в поисках других подозреваемых".

Информации о личности и мотивах нападавшего пока не приводится.