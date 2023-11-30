WP: Папа Римский призывал Израиль не отвечать "террором на террор"

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил свое несогласие понтифику, указав на то, что его страна делает все для защиты населения после атаки палестинского движения ХАМАС

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск провел непростой разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в конце октября, в ходе беседы понтифик призвал израильского лидера не отвечать "террором на террор". О беседе и ее содержании газете The Washington Post рассказал неназванный израильский чиновник высокого ранга.

"Запрещено отвечать террором на террор", - сказал Папа Римский во время беседы.

Президент Израиля выразил свое несогласие понтифику, указав на то, что его страна делает все для защиты населения после атаки палестинского движения ХАМАС. Папа Римский в свою очередь сказал, что ответственность должны нести все виновные в нападении, но не гражданские лица.

Разговор, по данным издания, носил частный характер. Израиль истолковал дальнейшие заявления Франциска в ноябре о том, что конфликт "вышел за рамки войны" и происходящее является "терроризмом", как то, что Святой престол считает операцию в Газе терактом. "Как еще можно это было понять?", - сказал источник газеты.

В Ватикане не пояснили изданию, публично или в частном порядке Франциск назвал действия Израиля "террористическими". Тем не менее Ватикан признал, что разговор в октябре имел место. "Этот телефонный разговор, как и другие в те дни, проходил в контексте усилий Его Святейшества по сдерживанию эскалации конфликтной ситуации на Святой земле", - сказал представитель Святого престола.

Представитель канцелярии президента Израиля отказался от комментариев, указав, что еврейское государство "не намерено ссылаться на частные беседы".