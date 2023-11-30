Фон дер Ляйен заверила, что ЕС сможет произвести 1 млн снарядов в 2024 году

Глава Еврокомиссии фактически признала, что Евросоюз не смог выполнить соответствующий план в 2023 году

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен фактически признала, что Евросоюз не смог выполнить свой план по производству 1 млн снарядов в 2023 году, но заверила, что в 2024 году ЕС обязательно доведет производство до 1 млн в год.

"Евросоюз, безусловно, сможет произвести 1 млн снарядов в следующем году", - заявила она на заседании Европейского оборонного агентства. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что план ЕС передать Украине 1 млн снарядов с февраля 2023 года по февраль 2024 года выполнить не удастся, на это "потребуется еще несколько месяцев".

"Европейская промышленность должна мобилизоваться, и мы должны демонстрировать лазерную фокусировку на увеличении нашего военного производства", - сказала Фон дер Ляйен. По ее словам, проблемы Украины на поле боя - "это не тезис против дальнейшей помощи, а подтверждение необходимости продолжения помощи Украине".

"Мы впервые используем Европейский фонд мира, чтобы поставлять танки, вертолеты и обеспечивать подготовку сил, мы сделали это. В условиях войны между странами на европейской земле мы обеспечили поддержку военных усилий суверенной страны", - утверждала глава ЕК, призвав подключить Украину к дискуссии об индустриальной стратегии Евросоюза.

Рост еврорасходов на оружие

Ранее Европейское оборонное агентство распространило доклад, в котором сообщило, что суммарные военные расходы стран ЕС выросли в 2022 году сразу на 6% и достигли рекордного объема €240 млрд. В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил надежду, что рост инвестиций в производство оружия в Европе еще больше ускорится и общие военные расходы 27 стран ЕС вырастут до €270 млрд.

"За эти два года мы сломали множество табу. Отныне ЕС должен развивать военные мощности и готовиться проецировать военную силу (то есть размещать военные базы и проводить военные операции за пределами своих границ - прим. ТАСС)", - заявил Мишель.

Он подчеркнул, что насущной необходимостью для Евросоюза в 2024 году станет преодоление фрагментации европейского военно-промышленного комплекса и системы закупок военной продукции путем "объединения ресурсов многих стран ради размещения общих более крупных [военных] заказов".

В поддержку этого предложения на протяжении многих лет активно выступали США, возможностям которых по продаже своего оружия в Европе мешали национальные ограничения и приоритеты закупок оружия у европейских производителей.