В Греции заявили, что будут продолжать требовать возврат скульптур Парфенона

Официальный представитель правительства страны Павлос Маринакисотметил, что республика никогда не отказывалась от своего права требовать возврата памятников

АФИНЫ, 30 ноября. /ТАСС/. Греция никогда не отказывалась от своего права требовать возврата Лондоном скульптур античного храма Парфенон, будет всегда это требовать и не давала обещания премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, что эта тема не будет затрагиваться на его встрече с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом. Об этом заявил официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис в эфире телеканала "Мега".

Маринакис опроверг утверждение британской стороны о том, что Мицотакис нарушил обещание не поднимать тему возвращения скульптур Парфенона в Афины из Британского музея. "Такое утверждение не только не соответствует действительности, но и не отвечает никакой логике, - сказал Маринакис. - Очевидно, что основной повесткой дискуссии была экономика, события на Ближнем Востоке, но ясно, что постоянное требование Греции [о возврате шедевров Парфенона], которое Кириакос Мицотакис также выдвигал и [бывшему британскому премьеру] Борису Джонсону и затрагивает при каждой возможности, будет продолжать выдвигаться".

Мицотакис уже подчеркнул после неприличного поступка с отменой премьер-министром Великобритании встречи с ним, что правда находится на стороне того, кто не боится отстаивать свои позиции при помощи аргументов, сказал представитель кабинета. "Господин Сунак, видимо, не хотел, чтобы эта дискуссия состоялась", - добавил Маринакис.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил назначенную на вторник встречу с главой правительства Греции после интервью греческого премьера Би-би-си, в котором он отметил, что скульптуры Парфенона "лучше смотрелись бы в [афинском] Музее Акрополя". Премьер сказал, что скульптуры принадлежат Греции и были украдены.

Источники Би-би-си на Даунинг-стрит утверждали, что ранее в канцелярии британского премьера получили от греческой стороны заверения в том, что этот вопрос не будет подниматься в ходе визита Мицотакиса.