Апелляционная палата Кишинева отклонила протест снятой с выборов партии "Шанс"

Адвокаты организации намерены обжаловать решение в Высшей судебной палате и Европейском суде по правам человека

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Апелляционная палата Кишинева отклонила обращение оппозиционной партии "Шанс", пытавшейся оспорить решение властей о ее отстранении от участия в прошедших выборах.

"Партия "Шанс" организовала акцию протеста перед зданием Апелляционной палаты Кишинева, которая сегодня приняла решение отклонить как неприемлемое заявление партии, оспаривающее решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям об отстранении всех ее кандидатов от участия в выборах", - информирует пресс-служба партии. Ее адвокаты заявили, что намерены обжаловать это решение в Высшей судебной палате и Европейском суде по правам человека.

Партия "Шанс" была отстранена от состоявшихся 5 ноября выборов в местные органы власти накануне дня тишины в отступление от Кодекса о выборах. Она была обвинена в сотрудничестве с российскими спецслужбами якобы с целью организации госпереворота в Молдавии. Оппозиция считает, что за этим решением стоит контролирующая парламент и правительство проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС).

Как обращают внимание эксперты, прошедшая избирательная кампания характеризовалась жесткими методами борьбы власти с оппозицией. В стране было запрещено вещание почти всех телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы десятки информационных сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей ПСРМ, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и ряда других. Действия властей подвергли критике присутствующие на выборах наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Результаты голосования показали падение рейтинга ПДС. Если по итогам досрочных выборов в 2021 году партия получила контроль над парламентом и смогла самостоятельно сформировать правительство, то сегодня она смогла заручиться поддержкой лишь трети принявших участие в выборах избирателей.