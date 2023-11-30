Белоруссия пригласила ЦИК РФ наблюдать за единым днем голосования

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Белоруссия пригласила Центральную избирательную комиссию РФ принять участие в наблюдении за проведением в феврале 2024 года единого дня голосования на парламентских и местных выборах. Соответствующее приглашение главе ЦИК РФ в ходе встречи в Санкт-Петербурге передал председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко.

"Я привез приглашение для делегации Центральной избирательной комиссии в Республику Беларусь в период проведения единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года", - сказал он.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На назначенных на 4 апреля 2024 года выборах в Совет Республики от каждой из шести областей и Минска на заседаниях депутатов местных советов базового уровня будут избраны по восемь членов верхней палаты парламента. Еще восемь сенаторов назначаются президентом Белоруссии. Выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, дата их проведения пока не назначена.