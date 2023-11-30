Мирзоян на встрече с Лавровым представил позицию Армении по двухсторонним отношениям

Встреча глав МИД Армении и РФ прошла в Скопье

ЕРЕВАН, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Совета глав МИД стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье представил позицию Армении по двухсторонним отношениям и региональной повестке. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"Арарат Мирзоян в очередной раз представил российской стороне позицию Армении касательно политики и шагов России в контексте двусторонних отношений и региональных вопросов", - говорится в сообщении.