СМИ: Лавров и глава МИД Австрии встретились в Скопье по просьбе ОБСЕ

По информации телеканала Oe24, стороны обсудили вопрос назначений на руководящие посты в организации

ВЕНА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и его австрийский коллега Александер Шалленберг встретились на полях встречи ОБСЕ в Скопье по просьбе самой организации. Об этом сообщает телеканал Oe24 со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Австрии.

По данным телеканала, встреча состоялась "по просьбе ОБСЕ и в консультации с председательством". Министры обсудили вопрос назначений на руководящие посты в организации.

"Будучи страной, где находится штаб-квартира ОБСЕ, Австрия несет особую ответственность, поэтому министр иностранных дел Шалленберг пошел навстречу этой просьбе", - заявили в ведомстве.

Страны ОБСЕ должны договориться о назначениях на ряд ключевых постов организации, включая пост генерального секретаря. Сейчас эту должность занимает Хельга Шмид, чей мандат истекает в воскресенье.