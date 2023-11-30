ХАМАС передаст тела трех погибших заложников в рамках продления перемирия

Член руководства ХАМАС Басем Наим также подтвердил готовность ХАМАС освободить мужчин-заложников, которые не являются военнослужащими, при продлении режима прекращения огня и достижении всеобъемлющего соглашения

ДУБАЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС передаст тела трех заложников, погибших ранее в секторе Газа. Об этом сообщил член руководства ХАМАС Басем Наим в интервью катарскому телеканалу Al Araby.

"В рамках нового продления перемирия мы передадим тела трех израильтян, погибших в результате агрессии, направленной против сектора Газа", - сказал он.

Наим также подтвердил готовность ХАМАС освободить мужчин-заложников, которые не являются военнослужащими, при продлении режима прекращения огня и достижении всеобъемлющего соглашения. Он также утверждал, что Израиль не раз нарушал перемирие в секторе Газа, что приводило к гибели жителей анклава, проверявших состояние своих домов на севере анклава.

В четверг ХАМАС выступил с утверждением, что израильские власти "отказались принять группу из семи женщин и детей из числа заложников и тела еще трех задержанных [радикалами], погибших в результате сионистской бомбардировки сектора Газа, в обмен на продление <...> перемирия".

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин.

27 ноября стороны согласились продлить перемирие еще на два дня на прежних условиях, то есть ежедневно в обмен на каждого отпущенного израильского заложника будут освобождаться трое палестинских заключенных. Срок истекал в четверг, в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Утром в четверг стороны переговоров сообщили о продлении перемирия еще на один день.