Лондон намерен сохранять военную, финансовую и дипломатическую поддержку Киева

Замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппитакже отметил, что ОБСЕ может рассчитывать на полную поддержку Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Великобритания продолжит оказывать Киеву всемерную поддержку, рассчитывая, что это поможет Украине победить в конфликте с Россией. Об этом заявил замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи, выступая на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в столице Северной Македонии Скопье.

"Поддержание успехов Украины подразумевает сохранение нашей помощи. Соединенное Королевство продолжит оказывать [ей] экономическую, военную, гуманитарную и дипломатическую помощь, чтобы гарантировать, что Украина одержит верх. Мы хотим, чтобы они добились прочного мира, которого заслуживает украинский народ и в котором нуждается европейский континент", - сказал Хиппи. "Нам также нельзя допускать колебаний, привлекая Россию к ответственности за ее действия, направленные против принципов и обязательств ОБСЕ", - добавил он.

Хиппи также отметил, что ОБСЕ может рассчитывать на полную поддержку Соединенного Королевства, и выступил с утверждением, что Россия терпит неудачу в якобы предпринимаемых ею попытках внести раскол в ряды организации.