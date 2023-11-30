Финляндия установила двойные заграждения на границе с РФ

Замкомандующего пограничной службой юго-востока страны Юкка Луккари сообщил, что заграждения установлены как на государственной границе, так и внутри государства

СТОКГОЛЬМ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Финляндии установили систему двойных заграждений на границе с Россией, пограничные пункты на всей ее протяженности остаются закрытыми. Об этом порталу Yle сообщил заместитель командующего пограничной службой юго-востока Финляндии Юкка Луккари.

"На данный момент пограничные пункты закрыты. Заграждения установлены как на государственной границе, так и внутри страны. Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем", - сказал он. Луккари добавил, что в случае, если какие-либо лица приблизятся к границе со стороны РФ, финская пограничная служба "укажет им путь", однако если они будут находиться "в особо уязвимом положении", то пограничники готовы "выполнить свой долг и позаботиться о них, переправив на финскую сторону".

Луккари сообщил, что сотрудники пограничной службы Финляндии и их коллеги из Агентства ЕС по контролю границ Frontex уже "сосредоточены на важных участках" границы. По его словам, в случае попыток ее прорыва силовики применят все необходимые меры, чтобы "держать ситуацию под контролем, направлять людей и предотвращать действия насильственного характера".

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил 27 ноября, что последний работающий контрольно-пропускной пункт на границе с РФ "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России) будет также закрыт. Представитель пограничной службы Матти Сарасмаа уточнил, что железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией продолжится. Reuters со ссылкой на финское правительство сообщило, что ограничения на границе с РФ не будут затрагивать грузовой транспорт.