Bloomberg: на Украине медлят с законом о призыве из-за возможных социальных последствий

По словам политолога Владимира Фесенко, канцелярия президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский опасается негативных последствий снижения возрастной планки призыва мужчин с 27 до 25 лет и с июня оттягивает подписание соответствующего закона, уже одобренного парламентом страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, Зеленский "игнорирует давление со стороны военных", требующих подписать закон о снижении возрастной планки призыва. "Канцелярия президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности", - заявил агентству украинский политолог Владимир Фесенко. В Киеве также полагают, что его подписание может усилить еще не очень популярную, но уже распространяющуюся в украинском обществе тенденцию к заключению "мира любой ценой", считает Фесенко.

По словам секретаря комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Романа Костенко, документ уже "должен был вступить в силу - парламент его полностью поддержал". Вместо этого, по словам инсайдеров, глава государства на прошлой неделе запросил у высшего военного командования страны более четкий план того, как будут распределяться новобранцы и как организовать ротацию для тех, кто был на поле боя в течение 21 месяца. Агентство отмечает, что задержка беспокоит украинских военачальников, по оценкам которых закон позволит дополнительно призвать на фронт порядка 140 тыс. украинцев.

28 ноября советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил о значительном дефиците военнослужащих в украинской армии, поэтому, по его словам, для восполнения бригад необходимо проводить ротацию и призывать молодежь до 25 лет. Сейчас на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет, при этом ограничение на выезд из страны действует для военнообязанных граждан с 18 лет. Верховная рада ранее приняла законопроект о снижении нижней планки призыва до 25 лет, однако президент страны до сих пор его не подписал.

О всеобщей мобилизации на Украине

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Кроме того, в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. 24 ноября украинский президент анонсировал новый комплексный план проведения мобилизационных мероприятий.