Еврокомиссия считает визит Лаврова в Северную Македонию "исключением из санкций"

Представитель ЕК Адальберт Янс напомнил, что в ЕС действует запрет на полеты российских самолетов

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия не считает разрешение стран ЕС на пролет самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова в Северную Македонию на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ нарушением санкций. Об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

"Как вы знаете, в ЕС действует запрет на полеты российских самолетов, однако он включает очень короткий список исключений, и страны - члены ЕС могут применить эти исключения. Они также не имеют обязательств перед Еврокомиссией информировать ее или другие страны о применении исключений. Это те легальные нормы, которые сегодня существуют", - пояснил он.

"Что касается причин исключений из санкций, то их список включает гуманитарные и другие причины", - сказал он.

Так Еврокомиссия ответила на вопросы журналистов, почему страны Евросоюза пропустили в нарушение санкций ЕС самолет главы МИД России и его делегации в Северную Македонию.

Аналогичное разъяснение 27 ноября представил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. "Если страны решат разрешить российскому самолету пролететь над территорией [ЕС] или если власти Северной Македонии разрешат личное участие Лаврова, мы не будем против. Это не будет нарушением санкций", - сказал он.

Стано пояснил, что, хотя глава российского МИД находится под санкциями, из любых санкций бывают исключения, в особенности если речь идет об участии официальных лиц в работе многосторонних платформ, таких как ООН или ОБСЕ. "Даже те, кто находится под санкциями, могут приезжать в страны ЕС, если цели их поездок связаны как раз с причинами, почему они были внесены в санкционные списки", - отметил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Вопреки дипломатии

Евросоюз вопреки всем нормам дипломатической практики включил главу МИД России в свой санкционный список в 2022 году.

В то же время Стано заявил 27 ноября, что участие российского министра в СМИД ОБСЕ не будет расцениваться Брюсселем как нарушение санкций ввиду важности данного форума, при условии, что власти Северной Македонии (которая не входит в ЕС, но формально поддержала санкции) не будут возражать против личного участия российского министра, а власти входящей в ЕС Болгарии разрешат пролет его самолета над своей территорией в виде исключения из действующего в ЕС запрета.

Подтверждение участия Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ в Скопье, в том числе со стороны Северной Македонии и Болгарии, вызвало взрыв эмоций со стороны ряда политиков ЕС, а главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии объявили о решении бойкотировать заседание.

От поездки в Скопье также отказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Шансы ОБСЕ невелики

27 ноября Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения", высказал мнение, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе еще можно попытаться спасти от Запада, который пытается использовать ее в своих интересах, но шансы на это невелики. Глава дипведомства указал, что не может "с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники". В их числе он перечислил НАТО, Евросоюз, Группу семи, Совет Европы и ОБСЕ.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что значимым подспорьем многополярности становятся структуры нового типа, где все вопросы решаются на основе баланса и консенсуса: БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.